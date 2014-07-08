İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, yakılarak öldürülen Filistinli genç Muhammed Hüseyin Ebu Hudayr'ın ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi. Görüşmede suçluların cezalandırılacağını söyleyen Peres, "Katiller için hiçbir taviz olmayacak" ifadelerini kullandı.

Peres'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Peres'in, Ebu Hudayr'ın babasını arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi.

Açıklamada Peres'in şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

"Siz ve ailenizin nereden geçtiğini biliyorum. Utanç dolu olarak kederinizi paylaşıyorum. Oğlunuz suçlular tarafından öldürüldü. Ulusum adına utanıyorum ve sizin kederinizle beraberim. Geriye kalan daha fazla çocuk ölmemeli ve daha fazla anne gözyaşı dökmemeli"

Baba Ebu Hudayr'ın "Mahkemede gerçek bir adalet istiyorum" sözlerine karşılık Peres'in, "Adalet gerçekleşecek ve bir taviz olmayacak. Hepimiz tüm katilleri reddediyor ve sizin gibi gerçek adalet istiyoruz. Bizi annelerin gözyaşlarından ve babaların kederlerinden daha fazla bir şey üzemez. Ne yazık ki yas tutan anne için hiçbir rahat yoktur ve katiller için hiçbir taviz olmayacak.

Katiller cezalandırılmalı ve kaynağından koparılıp atılmalıdır. Taziye çadırını, barış çadırı ile değiştirmeliyiz" dediği ifade edildi. Ebu Hudayr'ın son olarak görüşmede Peres'e "barış ve adalet istediğini" ilettiği belirtildi.

Daha önce de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ebu Hudayr'ın ailesini arayarak başsağlığı dilemişti.