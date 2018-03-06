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Katilin ''Kaç yıl yatarım'' hesabı; İnfaz-matik

"En yaygın cinayet nedeni kadınların boşanmak istemesi"

06 Mart 2018 20:10

Sadece 2018 yılının şubat ayında 47 kadın öldürüldü. Her iki katilden biri öldürülen kadınların kocaları, sevgilileri ya da akrabaları. En yaygın cinayet nedeni de kadınların boşanmak istemesi.

NTV'den Yağız Şenkal'ın haberine göre, Ümraniye'de, ayrı yaşadığı eşi Duygu Kadakal'ı öldüren Hakan Kadakal, cinayeti işleyeceğini aylar öncesinden sosyal medyadan duyurmuş. Hatta kaç yıl hapis yatacağını bile hesaplamış, "7 yıl yatarım" diye yazmış. Kadakal, bu cezayı alacağını internette yer alan "infaz- matik" programlarından hesaplamış.

İndirim kaldırılsın

Bu sitelere girildiğinde önce yaş yazılıyor sonra kaç yıl hapis cezası alındığı yazılıyor ve site kaç yıl hapiste kalacağınızı hesaplıyor. Kadın dernekleri, cinayetlerde ceza indiriminin kaldırılmasını istiyor.

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