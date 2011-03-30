-KATİLİN ANNESİ BAŞSAĞLIĞINA GİDECEK YOZGAT (A.A) - 30.03.2011 - Yaklaşık 1,5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan ve Yozgat'ta cesetleri bulunan çocukların katil zanlısı U.V.G'in annesi, yanına polis alarak çocukların ailesine başsağlına gideceği söyledi. Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan 3 çocuğu öldürdüğü iddia edilen U.V.G'nin Yozgat'ın Külekçi köyünde oturan ailesi, can güvenlikleri olmadıkları gerekçesiyle köyden ayrılarak, bir akrabalarının yanında kalmaya başladı. Katil zanlısı U.V.G'nin annesi F.G, yaptığı açıklamada, olayı duyduğu gün büyük bir şok yaşadığını belirterek, ''Olayı duyduğum günden bu yana hasta yatıyorum. Çok perişan oldum'' dedi. Oğlumun böyle bir şeyi yaptığına inanamadıklarını ifade eden F.G, ''Ölen çocukların ailesine sabır diliyoruz. Şimdi çok hastayım, biraz iyi olayım, biraz zaman geçsin, gerekirse yanıma polisi alıp üç çocuğun ailesine başsağlığına gideceğim'' diye konuştu. Oğlunun bu olayı tek başına yapabilecek kapasitede olmadığını, yanında birilerinin olduğunu düşündüğünü belirten F.G, ''Üç küçücük çocuğu öldüren bir insan, olayı unutamaz, rüyasında görür ve vicdan azabı çeker. Oğlum ara sıra gelir bizimle kalırdı. Ama ben onda hiç böyle bir şey hissetmedim. Çocukları o öldürdüyse ve vicdanında bunu hiç hissetmiyorsa benim evladım olamaz. İnsan da değildir zaten'' diye konuştu. ''Bizim evladımız yaşıyor, çocuklarını öldürdürdüğü söyledikleri ailenin evlatları yaşamıyor'' diyen baba A.G. de çocukları ölen ailelerin acısını paylaştıklarını, oğulları adına onlardan çok özür dilediklerini belirterek, çocukları ölen ailelerden af diledi.