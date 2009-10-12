Katılım payına 'acil' çıkışı

Katılım payı artışından dolayı müşteri kaybetmek istemeyen özel hastaneler, hastaları acil servislere yönlendirmeye başladı.



SGK'lı (Sosyal Güvenlik Kurumu) hastalardan alınan katılım paylarının 15 TL'ye çıkarılmasıyla zor günler yaşayan özel hastaneler, çözümü "acil servislerde" buldu. Müşteri kaybetmek istemeyen özel hastaneler, muayene olmaya gelen hastaları, yasa gereği katılım payı alınamayan acil servislere yönlendirmeye başladı.



Katılım payının özel hastaneler için 10 TL'ye çıktığı dönemde de acil girişlerinde yüzde 100 artış olduğunu belirten bir yetkili, yine benzer bir sürecin yaşanmasını beklediklerini söyledi.



İlave ücret de alınamıyor



Acil servislerden alınan hizmetlerde, hiçbir şekilde ilave ücret alınamıyor. Sosyal güvenlik reformuyla tanınan haklara göre, acil durumlarda sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmeti bedelleri dahi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek. Buna karşılık, sözleşmeli veya sözleşmesiz herhangi bir sağlık kuruluşu acil hallerde ne kendisine gelen genel sağlık sigortalı hastadan ne de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir ilave fark ücreti alamayacak. Normal koşullarda ise sözleşmeli özel hastanelerden alınan tedavi hizmetine karşılık hastanelerin yüzde 30 fark ücreti isteme hakkı bulunuyor. Sözleşmesiz sağlık kuruluşlarından alınan sağlık hizmetinin bedelleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmıyor.

