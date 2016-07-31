Katılım beklenenin altında kaldı



Köln'de kapalı hava ve yağmurun eşlik ettiği protestolara katılım beklenenin altına kaldı. Emniyet yetkililerinden verilen bilgilere göre 50 bine kadar yükselebileceği tahmin edilen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) öncülüğünde planlanan "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi"nin katılıcı sayısı 20 binde kaldı.

Canlı video bağlantısına engele tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge canlı video bağlantısı ile katılamadı. "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" çerçevesinde yapılması düşünülen ve Erdoğan'ın dev ekranlardan halka seslenebilmesine ilişkin başvuru cumartesi akşamı Federal Anayasa Mahkemesi'nce reddedilmişti. Mahkemenin kararına Cumhurbaşkanlığı makamından ve AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakerci Ömer Çelik Alman Anayasa Mahkemesi'nin Köln'deki miting kararına ilişkin Twitter hesabı üzerinden İngilizce açıklamalarda bulundu. Çelik, "Alman Anayasa Mahkemesi’nin Köln’deki “Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi” ile ilgili aldığı karar, ifade özgürlüğü ve demokrasi konusunda atılmış bir geri adımdır. AB’nin demokrasiyi savunma ve darbe tehdidiyle yüzleşen bir üye ülkeye dayanışma göstermedeki başarısızlığını görmek çok üzücü. AB haklı olarak demokrasiye yönelik şimdiye kadarki en ağır saldırı olarak adlandırılan bu saldırıya karşı harekete geçmezse, ne zaman geçecek. Alman Mahkemesi’nin Türkiye Cumhurbaşkanı'nın doğrudan göstericilere seslenmesinin yasaklaması demokratik değerlere tamamen aykırıdır. Bu mahkeme kararı ifade ve toplanma hakkına da aykırıdır. Viyana Havaalanı'ndaki Türkiye seyahatlerini önlemeye yönelik skandal mesaj açıkça düşmanca ve AB değerlerine aykırıdır. Türkiye'ye demokrasi ve değerler üzerine vaaz verenler ortak değerlerimizi korumak ve sağduyuya bağlı kalmak için şimdi AB’nin kendi içine bakmalı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya'daki "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi"ne video konferans yoluyla katılımının engellenmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu duyurdu.

Polis farklı grupların yakınlaşmasını engelledi

"Erdoğan karşıtı" gösteriye Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller(Grüne/Bündnis90), Sol Parti(die Linke), Federal Demokrat Parti (FDP)ve Korsanlar'ın gençlik kolları katıldı.

Köln'de zaman zaman farklı gruplar karşı karşıya geldi. Erdoğan karşıtı ve darbeye karşı demokrasi mitingine katılan bazı gruplar arasında sözlü sataşma yaşandı.

Köln'de sol gruplarla eşzamanlı olarak aşırı sağcı Pro NRW de gösteri yaptı. Sol gruplar Köln ana tren istasyonu önünde "hem Erdoğan'ı, hem Pro NRW'yi" protesto etti. Pro NRW ile sol gruplar iki ayrı kalabalık halinde Köln tren istasyonu önünde karşı karşıya geldi. Polis memurları araya girerek grupların birbirine yaklaşmasına engel oldu. Pro NRW göstericilerinin yürümesine izin vermeyen polis memurları, grubu tren istasyonuna doğru yürümeye zorlayarak gösteriyi bitirdi. Polis memurları daha sonra Pro NRW grubunu trene binene kadar takip etti.