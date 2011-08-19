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Katili amcası çıktı DİYARBAKIR (A.A)

19 Ağustos 2011 22:49

-Katili amcası çıktı DİYARBAKIR (A.A) - 19.08.2011 - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 2 yıl önce bakkala gitmek için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Leyla Baykuşak'ı öldürdüğü iddia edilen amcası gözaltına alındı.  Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtinin Benusen Mahallesi'ndeki evlerinden 6 Eylül 2009'da bakkala gitmek için ayrılan 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Leyla Baykuşak'ın katil zanlısı yakalandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu küçük kızın katil zanlısı olan amcası gözaltına aldı.   Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adı açıklanmayan zanlının titiz ve uzun çalışmalar sonucu yakalandığını söyledi. Zanlının yeğeninin yanı sıra babasını da öldürdüğünü itiraf ettiğini belirten Vali Toprak, şöyle konuştu: ''Katil zanlısı kızın amcası çıktı. Arkadaşlarımızın uzun ve titiz çalışması sonucu kızın amcası tarafından öldürüldüğü anlaşılıyor. Zanlı ifadesinde o dönem kayıp olan babasını ve yeğenini öldürdüğünü itiraf etti. Psikolojik sorunları olan kişi savcılığa sevk edildi. Cesetlere henüz ulaşılamadı. Çalışmalar aralıksız sürüyor.''  Baba Veysi Baykuşak, bir dönem motosikletle İstanbul'u ilçe ilçe dolaşarak kızını aramış, Taksim Meydanı'nda kayıp kızının resimlerinin asılı olduğu motosikletiyle tur atmıştı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü de kayıp çocuğun bulunması için özel ekip oluşturmuştu. 

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