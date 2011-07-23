Katilden ölü taklidi yaparak kurtuldu!

T24- Norveç'te Başbakanlık binasını patlattıktan sonra Utoya Adası'nı basıp gençleri silahla tarayan Anders Behring Brevik toplam 91 kişinin ölümüne sebep oldu. Olaylar esnasında adada bulunan Sosyal Demokrat İşçi Partisi Gençlik Teşkilatı İkinci Başkanı Prableen Kaur ise Brevik'in gazabından cesetler arasında ölü numarası yaparak kurtuldu.





Norveç'in ölüm makinası yakalandı





Ünsal Turan'ın Milliyet'te yayımlanan (23 Temmuz 2011) haberi şöyle:











Olayın şokunu üzerinden atamayan genç kız "Olay çıktığında ben binanın girişinde duruyordum. Saldırgan ateş etmeye başlayınca polis bize neden ateş ediyor diye düşündüm. Herkes kaçışmaya başlamıştı.

Vurulan arkadaşlarım ölünce ben de onların arasına vurulmuş gibi yatarak ölü numarası yaptım. O arada bana da ateş eder mi?, Benim yaşadığımı görür mü? diye düşündüm. Ben vurulan bir kızın bacaklarının üzerinde yatıyordum, benim bacaklarımın üzerinde de vurulan iki kız yatıyordu. Sonra saldırgan yaklaştı "ben polisim" diye bağırdı. Sonra tekrar ateş etmeye başladı. Kurşunlar benim etrafıma da isabet etti. Bir kız arkadaşım bileğini kırmış, diğeri yaralanmıştı. Bir saat ölü numarası yaptım.

Saldırgan benden biraz uzaklaşınca denize doğru sürüne sürüne kaçmaya çalışırken onlara biraz yardım etmeye çalıştım. İnsanlar bağırıyor, yardım istiyor bazıları da denize kaçıyordu. Cesetlerin arasından kalkıp denize doğru gittim ve kendimi sulara atarak yüzmeye başladım. Sonra bir tekne tarafından kurtarıldım. Yaşadıklarımı ömrüm boyunca bir kabus gibi hatırlayacağım" dedi.