Katil zanlısını özel ekip yakaladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 28 yaşındaki Zeynel Yıldız’ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen firari katil zanlısı 28 yaşındaki Remzi Can Yıldırım, 6 ay sonra Şanlıurfa’da yakalandı.

Olay, 13 Mayıs\'ta merkez Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi\'nde meydana geldi. Haraç meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Remzi Can Yıldırım, tabancayla ateş açtığı Zeynel Yıldız\'ı ağır yaralandı. Yıldız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken katil zanlısı Remzi Can Yıldırım kayıplara karıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için özel ekip kurdu. Polis, 6 aydır firar olarak yaşayan Remzi Can Yıldırım’ın Şanlıurfa’da saklandığı bilgisine ulaştı. Zanlıyı yakalama için harekete geçen polis, Şanlıurfa\'daki eve geniş güvenlik önlemi altında operasyon yaptı. Yakalanarak Adana\'ya getirilen Remzi Can Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FOTOĞRAFLI