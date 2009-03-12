Katil zanlısını çete mi saklıyor?

Liseli Münevver’in öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdüren ekiplere göre, 18 yaşındaki zanlı Garipoğlu’nun profesyonelce ortadan kaybolması, bir çete tarafından saklandığı izlenimini veriyor



Kesik baş cinayetiyle ilgili soruşturmayı sürdüren polis, iki soru üzerinde duruyor. Ekipler, başı gövdesinden ayrılan genç kızın cesedinin, neden cinayetin işlendiği yerden yaklaşık 50 kilometrelik uzaklığa bırakıldığını araştırıyor. Zira katiller genellikle cesetten hemen kurtulmayı tercih ediyor. İkinci önemli soru işareti ise vahşice öldürülen Münevver’in sevgilisi olan katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun izinin neden bulunamadığı... Polis, Garipoğlu’nun iz bırakmadan profesyonelce ortadan kaybolmasını, bir çete tarafından saklanmasına bağlıyor.



İki soru işareti



Lise öğrencisi Münevver Karabulut’un (18) öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, tanık ifadeleri ve delil toplamayı tamamladı. Cesedin bulunmasından 2 saat sonra katil zanlısının kimliği ve ardından vahşetin oluş şeklinin ortaya çıkmasıyla olayı netleştiren polis, iki soru işaretini de ortadan kaldırmaya çalışıyor.



Cinayetin işlendiği Bahçeşehir’deki ev ile cesedin atıldığı Etiler’deki çöp konteynerinin arasında 50 kilometrelik yol bulunduğunu dikkate alan polis, katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun neden cesedi gömmek ya da ıssız bir yere atmak yerine 40 dakika zaman alan Etiler’e getirmeyi tercih ettiğini araştırıyor.



Katillerin genellikle cesetten bir an önce kurtulmayı ve kaçmayı düşündüğünü belirten uzmanlar, cesedin atıldığı bölgenin Münevver Karabulut ve Cem Garipoğlu için anlamlı bir yer olduğunu ve ikilinin okul çıkışında gezmek, dolaşmak ve sinemaya gitmek için Etiler’i tercih ettiğini belirtiyor. Ayrıca Cem Garipoğlu’nun, Münevver’in 7 Mart’taki doğum günü partisi için kiraladığı bar, cesedin bırakıldığı konteynerin karşı sokağında bulunuyor.



Kim yardım ediyor?



Bu soru işaretini tamamen ortadan kaldıracak kişi olarak görülen Cem Garipoğlu’nun izine ise ulaşılamıyor. Resmi yollardan yurtdışına çıkmadığı belirlenen Garipoğlu’nun yurtiçinde olduğu da kesinleştirilemedi. Cem Garipoğlu, bugüne kadar ne ailesinden ne de arkadaşlarından birisini aradı. Polise göre, yaşı küçük birinin profesyonelce ortadan kaybolması bir çete tarafından saklandığı izlenimini veriyor. Cem Garipoğlu’na, polisin çalışmasını, yakalama yöntemlerini bilen birilerinin yardım ettiği tahmin ediliyor.



Aile için itiraza ret!



Olayın ardından gözaltına alınan, katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu ve babası Mehmet Nida Garipoğlu’nun serbest bırakılmasına savcı tarafından yapılan itiraz da reddedildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Faruk Erşen Yılmaz’ın itirazını değerlendiren İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirtti.

