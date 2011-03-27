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KATİL ZANLISI TUTUKLANDI KAYSERİ (A.A)

27 Mart 2011 10:05

-KATİL ZANLISI TUTUKLANDI KAYSERİ (A.A) - 26.03.2011 - Kayseri'nin Talas ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan çocukları öldürerek gömdüğü gerekçesiyle yakalanan katil zanlısı Uğur V.G, tutuklandı. 2009 yılında Ramazan Bayramı'nın 2. gününde şeker toplarken kaybolan Ahmet Tuna Tekin, kardeşi Dilruba Tekin ve aynı mahalleden arkadaşları Türkan Ay'ı öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Uğur V.G, Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Katil zanlısı Uğur V.G, yaklaşık 4 saat bekleyişin ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Kayseri'nin Talas ilçesinde, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramı'nın 2. gününde şeker toplamak için evlerinden çıkan ve geri dönmeyen 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden arkadaşları 11 yaşındaki Türkan Ay'ı öldürüp, cesetlerini Yozgat'ın Çayıralan ilçesi yakınlarında gömen Uğur V.G, yakalandıktan sonra suçunu itiraf etmişti.

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