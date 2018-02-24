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Katil zanlısı teslim oldu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde tabancayla karnından vurularak öldürülen Rıdvan Karadağ'ın katil zanlısı Murat Şahin, polise teslim oldu

24 Şubat 2018 23:38

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde tabancayla karnından vurularak öldürülen Rıdvan Karadağ\'ın katil zanlısı Murat Şahin, polise teslim oldu. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Şahin tutuklandı.
Olay, geçen perşembe günü, Harmandalı Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olan Rıdvan Karadağ (26) ile Murat Şahin (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Şahin, belindeki tabancasını çıkartıp, iki el ateş ederek Karadağ\'ı karnından vurdu. Ağır yaralanan Karadağ, ambulansla Manisa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Olayın ardından araştırma başlatan jandarma, katil zanlısının Murat Şahin olduğunu belirledi. Bu bilgi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle de paylaşıldı. Arama çalışmaları sürerken, katil zanlısı Şahin bugün öğle saatlerinde polise teslim oldu. Şahin\'in emniyetteki ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şahin, daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Murat Şahin tutuklandı.

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