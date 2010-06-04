Katil zanlısı Murat Altun tutuklandı

T24 -



Alınan bilgiye göre, Karaağaç beldesi Sahilyolu Sultanköy Mahallesi'ndeki yazlık evinde bıçaklanarak öldürülen Padovesi'nin katil zanlısı olan şoförü Murat Altun, cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı. Murat Altun, tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.





Cenaze Adli Tıp'ta



Padovesi'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli Tıp Kurumuna gelen eski Papalık Anadolu Temsilcisi Psikopos Cerio Francoskoni, yetkililerle görüşerek kendisinin de otopsiye katılmak istediğini söyledi. Adli Tıp Kurumunda yetkililerle görüşen Francoskoni, çıkışta gazetecilerin sorularına cevap vermedi.



İskenderun'da tören düşünüyoruz



Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz Katolik Kilisesi yetkililerinin Vatikan ile görüşme halinde olduklarını belirten Lekesiz, ''Padovese için İskenderun'da da bir tören düşünüyoruz. Ancak, bunu ailesine ve Vatikan yetkilerine bıraktık. Cenazenin İtalya'ya götürülmesi söz konusu. Bunun için elimizdeki tüm olanakları değerlendireceğiz'' şeklinde konuştu.







