Katil zanlısı eski ortakla birlikte toplam 4 kişi adliyede

Yaşar ANTER- Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da öldürülen Gumsal Beach Club\'ın işletmecisi Ali Özdemir\'in (46) katil zanlısı eski ortağı Mustafa Ö. (40) ile eşi, kayınvalidesi ve kayınpederi bu sabah adliyeye sevk edildi.

Bitez Mahallesi\'ndeki Gumsal Beach Club\'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak\'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Özdemir\'in ortadan kaybolmasının ardından, 12 Ocak\'ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Eski ortak Mustafa Ö. tedavisinin ardından geçen pazartesi günü Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gelerek, Özdemir\'i öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Ö. itirafından sonra cesedi sakladığı yeri de gösterdi. Ceset, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu.

Cinayet zanlısı Mustafa Ö.\'nün dışında, eşi 2 çocuk annesi T.Ö., kayınpederi A.S., kayınvalidesi F.S.\'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Özdemir\'in cenazesi, geçen çarşamba günü memleketi İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Sorguları tamamlanan şüphelilerin 6\'sı serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir\'in katil zanlısı eski ortağı Mustafa Ö. ile birlikte eşi T.Ö., kayınpederi A.S. ve kayınvalidesi F.S. ise bu sabah adliyeye sevk edildi. Zanlıların yakınları da adliye önüne geldi.



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