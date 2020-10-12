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'Katil sivrisinekler' çok sayıda büyükbaş hayvanı öldürdü

12 Ekim 2020 09:43

Güneydoğu'da bazı sivrisinek türlerinin neden olduğu salgın yüzünden çok sayıda büyükbaş hayvan öldü. Bölgede yoğun aşılama yapılıyor.

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