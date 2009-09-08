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Katil kiracısı çıktı

08 Eylül 2009 18:53

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde birlikte yaşadığı 77 yaşındaki Süleyman Okça tarafından evinde ölü bulunan 57 yaşındaki Ayşe Çetin'i, kiracısı 37 yaşındaki Nimet Sarısu'nun öldürdüğü belirlendi.

Sandıklı'da 8 aydır birlikte yaşadığı Süleyman Okça tarafından geçen 9 Ocak'ta İstasyon Caddesi'ndeki evinde çıplak halde ölü bulunan Ayşe Çetin'i alt katta oturan kiracısı Nimet Sarısu'nun öldürdüğü tespit edildi. Bir süre önce eşinden boşanan ve ailesiyle birlikte kalan Nimet Sarısu'nun Ayşe Çetin'i 4 bileziğini almak için boğarak öldürdüğü, olaya tecavüz süsü vermek için de elbiselerini çıkararak çıplak halde bırakıp kaçtığı ortaya çıktı.

Emniyet ekiplerinin bölgedeki kamera kayıtlarını ve Nimet Sarısu'nun banka aracılığıyla gönderdiği parayı dikkate alarak yaptığı geniş çaplı araştırma sonucunda belirlenen cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

 

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