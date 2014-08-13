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'Katil kapı' iddianamesi: Güvenlik görevlisi hakkında hapis istemi

Metin Oktay Tesisleri'nde Sabah gazetesi foto muhabiri Erkan Koyuncu'nun ölümüne sebep olan olayla ilgili iddianame hazırlandı

13 Ağustos 2014 12:20

Sabah gazetesi foto muhabiri Erkan Koyuncu'nun Galatasaray Kulübü'nün Metin Oktay Tesisleri giriş kapısındaki kazada hayatını kaybetmesiyle ilgili güvenlik görevlisi Fatih D. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 6 yıla hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tesislerde 2 Ağustos'ta basına açık idman olduğu, basın mensupları geldikçe güvenlik tarafından tesis giriş kapısının açıldığı anlatıldı.

Saat 09.30 sıralarında Erkan Koyuncu'nun da tesis kapısına geldiği, kapıdan içeri bakarken otomatik kapının kapanmaya başladığı, kafasını sıkıştırması üzerine yaralandığı ve kaldırıldığı Bakırköy Devlet Hastanesi'nde vefat ettiği belirtilen iddianamede, Koyuncu'nun ayrıntılı otopsi raporunun daha sonra verileceği kaydedildi.

 

5 tonluk katil kapı gerçeği

 

Şüpheli güvenlik görevlisi Fatih D'nin de iddianamede yer alan savunmasında özetle, Galatasaray tesislerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, basın görevlileri geldiğinde kapıyı açıp kapattığını, güvenlik kulübesinden kapının görünmediğini, kameralardan gördükten sonra kapıyı açtığını, olaydan yaklaşık 1 hafta önce kameraların arızalandığını, kapının sensörlü olduğunu ve çok yavaş hareket ettiğini, kapı kapanırken kapıya biri geldiği zaman sensörün uyarı vermesi üzerine kapının otomatik durduğunu söylediği aktarıldı.

Fatih D'nin savunmasında, olay günü kapıya gelen basın mensuplarını içeri aldıktan sonra kapatma düğmesine bastığını, çığlık sesi duyması üzerine kapının açma düğmesine bastığını, kapı girişine gittiğinde bir kişinin otomatik kapıya sıkıştığını öğrendiğini, Koyuncu'nun kafasının sıkıştığı yerin kapı boşluğu olduğundan sensör tarafından algılanmadığını, Koyuncu'nun kapı kapanırken kafasını kapı boşluğuna sokarak tesis içine bakmaya çalıştığı esnada yaralandığını ve olayda bir kastının bulmadığını anlattığı bildirildi.

İddianamede, şüpheli Fatih D. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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