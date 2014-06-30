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'Katil Erdoğan' sloganına 1 ceza, 2 beraat

'Hırsız, katil Erdoğan' şeklinde slogan atan kişilere Aydın ve Dersim'de beraat kararı çıkarken, Mudanya'da 7 bin 80 lira para cezası verildi

30 Haziran 2014 21:13

Mudanya 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ “Hırsız, katil Erdoğan” sloganı nedeniyle yargılanan 28 kişiye ayrı ayrı 7 bin 80 lira para cezası verdi. Aynı slogan nedeniyle Aydın ve Dersim'de görülen davalardan beraat çıkmıştı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Berkin Elvan’ın hayatını kaybettiği gün düzenlenen yürüyüşe katılan 28 kişiye “hırsız, katil Erdoğan” sloganları nedeniyle açılan hakaret davasında para cezası verildi.  Mudanya 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ikinci duruşmada Hakim Göksel Aslan "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla 28 kişiye ayrı ayrı 7bin 80 lira adli para cezası kararı verdi. 25 kişi için hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

 

İddianame

 

Beyza Kural'ın Bianet'te yer alan haberine göre, iddianamede sanıklar hakkında Berkin Elvan’ın hayatını kaybettiği gün yapılan yürüyüşte “Başbakan’a hitaben ‘hırsız Tayyip hırsız Erdoğan, katil Erdoğan …vb’ şeklinde slogan atarak kamu görevlisine karşı alenen hakaret ettikleri” suçlaması yer aldı.

Savcı sanıkların kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan TCK 125/1, 125/3.a ve 125/4 maddelerinden ayrı ayrı cezalandırılması  istemiyle yargılandı.
Davanın 23 Haziran’da görülen duruşmasında ifade veren sanıklar yürüyüşe katıldıklarını ancak hakaret etmediklerini söyledi. Sanık avukatlarının müşteki olan Erdoğan'ın beyanının ve sabıka kaydının alınması taleplerini reddetti.

 

Savunmalar

 

Bugünkü duruşmada bir sanık “başbakana yönelik bizzat şahsına ‘katil erdoğan’ sloganı attığını” ancak bunu “başbakana siyasi parti yöneticisine yönelik değil, sadece şahsına yönelik olduğunu ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını” söyledi.

Sanık, söz konusu sloganın “hakaret niteliğinde değil, siyasi bir eleştiri olduğunu” ifade etti. Diğer sanıklar ise yürüyüşe katıldıklarını ancak başbakana hakarette bulunmadıklarını söyledi, sanıkların hepsi beraatlerini istedi.

Bir kısım sanık avukatları, müştekinin katılan sıfatı ile beyanı alınmaması nedeniyle savunma yapmayacaklarını belirtirken savunma yapan avukatlar ifade özgürlüğü vurgusu yaptı.

 

Aydın ve Dersim'de beraat

 

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre “Katil Erdoğan” sloganı nedeniyle Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen ce 29 Mayıs'ta sonuçlanan davada sanıklar suçsuz bulundu.
Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Fethiye Bilici, Gezi Parkı gösterilerinde çok sayıda kişinin polis şiddetiyle öldürüldüğünü ve yaralandığını, sanıkların bunun üzüntüsüyle hareket ettiğini belirterek, “Katil Erdoğan’ sözünün provokatif olduğu kabul edilse bile bunların Gezi olayları olgusuna dayandığı, bu sözlerin slogan şeklinde yaygın olarak kitleler tarafından söylenmesi için yeterli ölçüde olgusal dayanağın bulunduğunu” gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi de 2010 yılındaki davada Kuzey Irak'a askeri operasyon kararını protesto için dağıtılan bildirilerdeki "Katil Erdoğan" sözünün suç olmadığına, hukuka uygun olduğuna karar vermişti.

 

‘Ampul Tayyip’ sloganına da farklı kararlar

 

"Başbakana görevinden ötürü hakaret" suçlamasına yol açan "Ampul Tayyip" sloganı da mahkemelerin farklı kararlar verdiği davalara konu olmuştu.

"Ampul Tayyip" sloganı davaları Bursa 4. Sulh Ceza Mahkemesi, Bursa 2. Çocuk Mahkemesi ve Giresun 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde cezayla sonuçlanırken Bursa 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Giresun 2. Sulh Ceza Mahkemesi ve Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesi aynı slogana beraat kararı vermişti. 

 

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