-Katia Kasırgasının kategorisi 4'e yükseltildi WASHINGTON (A.A) - 06.09.2011 - Atlantik Okyanusu üzerinden ABD'ye doğru yaklaşan Katia kasırgasının kategorisi 4'e yükseltildi. Miami'deki Amerikan Kasırga Merkezi, Katia'nın saatte 215 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarının ABD'nin doğu kıyılarında yüksek dalgalara neden olabileceğini bildirdi. Kasırganın Bermuda adalarına yaklaşık 725 kilometre mesafede olduğunu belirten merkez, adalardaki yetkilileri önlem almaları konusunda uyardı. Merkez, kasırganın gelecek günlerde Büyük Antiller ve Bahamalara ulaşacağını kaydetti. ABD'nin doğu kesimini geçen haftalarda vuran İrene kasırgasında 49 kişi ölmüştü. İrene'in yol açtığı zararın yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.