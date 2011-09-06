-Katia dev dalgalara yol açabilir MİAMİ (A.A) - 06.09.2011 - Atlantik üzerinde ilerlemeye devam eden Katia kasırgasının kategorisi 3'e düşürüldü. Miami'deki Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi, Katia'nın saatteki hızının 205 kilometreye düştüğünü, kasırganın hızında gelecek 24 saatte dalgalanmalar meydana gelebileceğini duyurdu. Hava tahmin raporları, Katia'nın yönünü kuzeydoğuya doğru çevirdiğini ve gelecek hafta ABD kıyılarından uzaklaşmasının beklendiğini gösterse de Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın neden olduğu yüksek dalgaların gelecek günlerde ABD'nin doğu kıyıları, Büyük Antiller ve Bahamalar'ın bir bölümü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi. Katia kasırgasının merkezi, Bermuda'nın 645 kilometre güneyi olarak duyuruldu.