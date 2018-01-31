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Katı atık açıklamasına 'Afrin' engeli

KAOB üyeleri, açıklamalarını Valilikten izin aldıktan sonra yapacağını duyurdu

31 Ocak 2018 16:10

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Akademik Odalar Birliği’nin 'Katı Atık Yakma Tesisi'yle ilgili kapalı alanda yapacağı basın açıklamasına izin vermedi. 

Kocaeli Valiliği Afrin Operasyonu ile ilgili her türlü eylem ve etkinliği yasaklamıştı. Valilikten İlk hareket geldi ve Kocaeli Akademik Odalar Birliği’nin 'Katı Atık Yakma Tesisi'yle ilgili kapalı alanda yapacağı basın açıklaması polis tarafından engellendi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Kocaeli Valiliğinin Afrin Operasyonu sonrası kamuoyuna duyurduğu kararla kendi yapacakları açıklamanın engellendiğini öğrenen  Kocaeli Akademik Odalar Birliği (KAOB) üyeleri, açıklamalarını Valilikten izin aldıktan sonra yapacağını duyurdu. 

'İzin almamız gerektiğini yeni öğrendik'

Kentte kurulması düşünülen Katı Atık Yakma Tesisiyle ilgili açıklamayı Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde (KYÖD) yapmak isteyen KAOB üyeleri, polisin engeli ile karşılaştı. Yapılacak açıklamanın Afrin Operasyonuyla ilgisi olmamasına rağmen, polis tarafından uyarı aldıklarını belirten KAOB Dönem Sözcüsü ve Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Fikret Gökmen, açıklamayı izin aldıktan sonra yapacaklarını belirtti. Basın açıklamasının yasak olduğu doğrultusunda polisten uyarı aldıklarını vurgulayan Gökmen, "Kocaeli Valiliğinin aldığı karara göre basın açıklamamız iptal edilmiştir. İzin almamız gerektiğini yeni öğrendik. İzin aldığımız zaman açıklamamızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Geçtiğimiz hafta Kocaeli Valiliği tarafından Afrin’de süren ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ nedeniyle her türlü eylem, gösteri, basın açıklaması yasaklanmıştı. İlk yasak ise  KAOB'ın 'Katı Atık Yakma Tesisi'yle ilgili yapacağı açıklamaya uygulandı.

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