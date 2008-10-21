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Dünya

Katedrali böyle taşıdılar

Çin'de 75 yıllık St. Dominic Katedrali'nin bin 500 tonluk ek binası, yeni açılacak karayolunun üzerinden 'kenara kaldırıldı'

21 Ekim 2008 03:00

Çin'in Fujian eyaletinde bulunan Fuzhou kentindeki 75 yıllık St. Dominic Katedrali'nin bin 500 tonluk ek binası, yeni açılacak karayolunun üzerinden 'kenara kaldırıldı'

Mühendisler, katedraldeki rahiplerin kaldığı ek binanın yıkılmaması için rahipler tarafından yapılan başvurunun kabulünün ardından, binayı karayolunun geçeceği yerden taşımaya karar verdi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında binanın ön tarafına taşıyıcı rayları döşemeye başlayan uzmanlar, daha sonra binayı temellerine yerleştirilen dev tekerlekler üzerinde yavaş yavaş ileri doğru götürmeye başladı.

Yarı yola gelindiğinde yine raylar aracılığıyla binayı 90 çeviren mühendisler, kalan yolu da tamaladıktan sonra binanın temellerini sabitledi.

Uzmanlar, katedralin sağ tarafına geçirilen ek binanın toplam 75 metrelik bir yol katettiğini söyledi.

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