Katedralden Türk dericilerin reklamlarına 'müstehcen' vetosu

İtalya’da çalışmalarını sürdüren Deri Tanıtım Grubu'un (DTG) kilise duvarına asmayı planladığı afiş iki kez veto edildi. Türk derisini tanıtmak için hazırlanan afişler için Duomo di Milano Katedrali’ni mekan seçen DTG, beklemediği bir cevap ile karşılaştı. Katedralin kapısını çalan ekibin gönderdiği afişler müstehcen bulununca katedral reklamı kabul etmedi. Üçüncü afişi kabul eden Katedral yönetimi reklam için bir aylık cephe kirası olarak 200 bin avro aldı.

Türk dericilere cinsellik vetosu

Deri Tanıtım Grubu, İtalya’ın ünlü moda dergisi Vogue ile yaptığı çalışma kapsamında İtalya’da 800 bin avroluk tanıtım projesinin startını verdi. Bu kapsamda dergi tarafından çekilen fotoğraflarla hazırlanacak afiş, Duomo di Milano Katedrali’ne asılmak istendi. Ancak DTG'nin hazırladığı afişler İtalyanları bile şaşırttı. Dergi tarafından çekilen ve itiraz olmayacağını tahmin ettiği ilk fotoğraf 'dini mekan' açısından müstehcen bulunarak reddedildi. Katedrale iletilen 2. fotoğraf da aynı gerekçeyle veto yedi. İkinci gönderilen fotoğrafın veto yemesinin nedeni göğüs dekoltesinin fazla açık olması olarak ifade edildi. Katedral DTG'nin gönderdiği 3. afişi ise kabul etti.



Leopar deseni İtalyankarı geçemedi

Murat Palavar'ın Yeni Şafak'ta yayımlanan haberine göre, katedralde afiş projesinin mimarı olan Deri Tanıtım Grubu Başkanı Erdal Matraş konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İtalya’yı hedef ülke olarak aldıklarını ifade eden Matraş kendisini savundu.

Matraş “Resimler çok fazla müstehcen olduğu için geri çevrildi" dedi. Yönetim Kurulu üyesi İslam Şeker de katedralin özerk bir yönetimi olduğunu ifade etti. Şeker “Onların kendi kararları” diye konuştu.

‘Çizme’de kavga

İtalya’da çalışmalarını sürdüren Deri Tanıtım Grubu (DTG) yaptığı çalışmalar sektör temsilcileri arasında tartışmalara neden oldu. Milano’nun ünlü alışveriş mekanlarından La Rinascente’nin vitrininin Türk derisini kullanan tasarımcılar tarafından hazırlanması sektörde kavgaya neden oldu.Proje maliyetinin yüzde 80’e yakın kısmı Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde, Turquality ve marka destekleriyle karşılanan çalışmada vitrinde sadece DTG Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ait markaların bulunduğu iddiaları sektörde büyük tartışmalara neden oldu. Tartışmaların odağındaki isim Erdal Matraş. Matraş marka çanta İnci marka ayakkabı ve DESA deri ürünlerinin yeralması diğer üretcilerin tepkisini çekti. Sektör temsilcileri yapılan vitrin çalışmasında sadece belli markalarının yeralması etik açısından problem olduğunu ifade ediyor.

Başkan ve yönetim kurulu topun ucunda

DTG Erdal Matraş, vitrinde yeralan ürünleri kendilerinin değil Voyuge dergisinin stilistlerinin seçtiğini söyledi. Vitrinde Matraş marka ürünü ziyaret sırasında tesadüf gördüğünü iddia eden Başkan Matraş ürününü görür görmez kaldırttığını kaydetti.DTG yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şenocak “Böyle birşeyin olduğunu görmedim. Dikkat etmedim daha doğrusu. Ama genel itibari ile çalışmalarda markalar buzlanmalı” dedi. Deri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İslam Şeker ise büyük resme bakmak gerektiğini İtalya'da önemli çalışma yapıldığına dikkat çekti.