Ünlü İngiliz oyuncu Kate Winslet, üçüncü kez anne oldu. Oscar ödüllü oyuncunun menajeri, Aralık 2012’de New York’ta Ned Rocknroll ile hayatını birleştiren 38 yaşındaki Winslet’in 7 Aralık’ta Londra’da doğum yaptığını; Winslet’la oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu açıkladı.

Winslet’in ilk eşi yönetmen Jim Threapleton’dan 13 yaşında Mia Honey adında bir kızı ve ikinci eşi yönetmen Sam Mendes’den de 9 yaşında Joe Alfie adında bir oğlu var.

James Cameron’un 1997 tarihli filmi ‘Titanic’de Leonardo di Caprio ile başrolü paylaşarak dünya çapında ün kazanan Winslet, 2008’de “The Reader” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ına layık görülmüştü.