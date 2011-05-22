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Dünya

KATE VE WILLIAM SEYŞELLERDEKİ BALAYINDAN DÖNDÜ LONDRA (A.A)

22 Mayıs 2011 14:09

-KATE VE WILLIAM SEYŞELLERDEKİ BALAYINDAN DÖNDÜ LONDRA (A.A) - 22.05.2011 - İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ile eşi Cambridge Düşesi Kate, 10 günlük balayı tatilinden döndü. Kraliyet konutundan yapılan açıklamada, çiftin 10 gün boyunca Seyşellerdeki Kuzey Adasında balayı tatilini geçirdikleri kaydedilerek, Kate ve William'ın Seyşeller hükümeti yetkililerine "geçirdikleri unutulmaz ve özel 10 gün için teşekkür ettikleri" belirtildi. Çift, geçen ay Londra'daki Westminster Kilisesinde görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Kate ve William'ın evlendikten yaklaşık 10 gün sonra çıktıkları balayı tatillerinin yeri güvenlik nedeniyle açıklanmamıştı. İngiliz basını yeni evli çiftin balayı yaptıkları yerle ilgili çeşitli tahminlerde bulunmuştu. Cambridge Dükü William'ın kraliyet hava kuvvetlerindeki (RAF) görevini tamamlayacağı 2013 yılına kadar, çiftin William'ın görev yerinin yakınında, Galler'de yaşaması bekleniyor.

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