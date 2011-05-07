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Kate, halktan kopmadığını gösterdi!

Kraliyet ailesine gelin giden Kate Middleton, peşindeki beş kraliyet korumasına rağmen halktan kopmadığını herkese bir kez daha gösterdi.

07 Mayıs 2011 03:00

T24 - Kraliyet ailesine gelin giden Kate Middleton, peşindeki beş kraliyet korumasına rağmen halktan kopmadığını herkese bir kez daha gösterdi.Kuzey Galler’in Anglesey kentinde süpermarkete giden Cambridge Düşesi, alışveriş arabasını kendi taşıdı, uzun süre meyve sebze reyonunda oyalandı, aldığı ürünlerin fiyat etiketlerine dikkat etti. Genç çiftin evde birbirlerine ‘Bay ve Bayan Galler’ diye hitap ederek şakalaştıkları da gelen dedikodular arasında olsa da, Prens William da işine hızlı bir dönüş yaptı.


5 kişiyi kurtaran ekipte

Helikopter birliğinde görevli Prens William’ın çarşamba günü Galler dağlarında mahsur kalan 5 kişinin kurtarıldığı operasyona katıldığı açıklandı. Dün yapılan açıklamaya göre, 70 yaşında dağlarda kalp krizi geçiren bir adamı hastaneye kaldıran ekip, sonrasında dört kişiyi daha kurtardı.



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