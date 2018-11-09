Katarlılara satıldığı iddia edilmişti; Bebek Otel'de yeni dönem

Bebek Otel'in Katar kraliyet ailesine satıldığı ileri sürüldü ancak otelin Orjin Grup tarafından kiralanmaya çok yakın olduğu açıklandı.

Turizm Aktüel sitesi, yıllar boyunca İstanbul manzarası ile ilgi gören ve bir dönem önemli edebiyatçıların buluşma noktası olan Bebek Hotel'in 220 milyon dolara Katar Kraliyet Ailesi’ne satıldığını ileri sürdü. Haberde otelin Ocak ayında rezidansa dönüşeceği iddia edildi.

Ancak, İstanbul'un tarihi otellerinden Bebek Otel, Orjin Grup tarafından kiralanmaya çok yakın olduğu açıklandı.

Butik otel olacak

Orjin Grup'un ortağı Zafer Yıldırım, Sözcü'den Can Mumay’a yaptığı açıklamada, “İstanbul ve Bebek'in tarihi karakterine uygun, sanat ağırlıklı bir butik otel ve kaliteli bir kafe-restoran olarak bir proje düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Otelin mülk sahibi Karamanoğulları Ailesi ile Orjin tarafı arasında otelin kiralanması için prensipte anlaşıldığı öğrenildi. Otelin önceki işletmecisi ünlü müzisyen Ruhi Su'nin oğlu Güngör Su idi.

Bebek Otel’in tarihçesi

Bebek Hotel’in tarihçesi, 1947 yılına dayanıyor.

Hikaye, Bursa’da ipek fabrikası sahibi Muammer Karamanoğlu’nun fabrikasını satıp İstanbul’a taşınmasıyla başlar. Karamanoğlu, bugünkü otelin bir bölümü olan binayı satın alıp, en üst iki katına yerleşir. 1950 senesinde bitişikteki arsayı da satın alıp apartman inşaatını gerçekleştirir.

Daha sonra iki binayı da birleştirip mevcut apartmanı otel olarak hizmete açmayı başarır. Zamanın lüks tesisleri arasında yer alan Bebek Otel ve Bebek Lokantası’nda ünlü kemancı Darvaş ve ekibi çalışmıştır. 1967 yılında Muammer Bey’in vefatından sonra eşi, iki oğluyla birlikte otelin işletmesini üstlenir.

1969 yılında anne de vefat eder. Oğulların bir süre otelin yönetimini devam ettirmesinden sonra 1976 yılında, Bebek Otel işletmesini Günsu AŞ devralır. İstanbul'un ilk butik oteli olarak bilinen Bebek Oteli 30 yıldır, Ruhi Su'nun oğlu Güngör Su'nun şirketi Günsü tarafından işletiliyor. Bu şirketin sahibinin aile bağları da oldukça ilginç.

Günsu'nun kurucusu, Esra Kuradacı'nın babası Güngör Su, halk türkülerinin ünlü yorumcusu Ruhi Su'nun oğlu. Ancak, Esra Kuradacı, bunun ailenin bir sırrı olduğunu vurguluyor. Esra Kuradacı'nın annesi Zeynep Su da babası gibi profesyonel rehber. Aynı zamanda Net Holding'in kurucularından biri. Su Ailesi, otelin halen yurtdışında olan sahipleriyle iyi ilişkileri sürdürmüş. Bu işbirliği sonucu Bebek Otel, 2.5 yıl süren bir çalışma sonucu, her biri 45 metrekarelik 21 lüks suitlik kapasiteye ulaşmış.