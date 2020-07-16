Katarlılar 'o parayı vermeyiz' dedi, yayın krizi kapıda

Süper Lig sezon öncesi naklen yayın krizi ile karşı karşıya kaldı.

Katarlı şirket beIN Sports, mali krizi gerekçe göstererek yeni sezon öncesi naklen yayın ücreti olarak 1 yıl için en fazla 220 milyon dolar önerdi. Şirket, doların da sözleşmenin imzalandığı tarihteki döviz kurundan TL'ye dönülmesi şartını da kabul ettirmek istiyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, Katarlı beIN Sports, gerekirse Süper Lig ve Türkiye pazarından çekilebileceğini de TFF'ye bildirdi. Kulüpler Birliği Vakfı bu gelişmeler üzerine, TFF'ye ve yayıncı kuruluşa 220 milyon dolarlık söz konusu anlaşmanın günümüz futbolu ile orantılı olmadığını geri adım atılmayacağını bildirdi. Kulüpler gerekirse yasal işlemlerin başlatılması konusunda da prensip kararı aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise sessizliğini koruyor.