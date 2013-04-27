Katarlılar, Mısırlılar Yalısı'nı 100 milyon Euro'ya almak istiyor

İstanbul Yeniköy'deki "Mısırlılar Yalısı" olarak da bilinen Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı'na Katar Başkonsolosluğu talip oldu.

"Erbilgin Yalısı" olarak da bilinen yalının sahibi Müfit Erbilgin, yalı için 100 milyon Euro isterken, Katar Başkonsolosluğu yetkilileri yalıyı inceledi. Katarlıların yalıya talip olduğunu doğrulayan Erbilgin Ailesi’nin emlak danışmanı Fuat Yeşilkaya, “Yalının satışı ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde netleşecek” dedi.

1985’te restore edildi

Çetin Aydın'ın Hürriyet'teki haberine göre, Yeniköy Köybaşı Caddesi’ndeki yalıyı 1985 yılında satın alan ERG İnşaat’ın sahibi Müfit Erbilgin, yalıyı restore ettirdi. Bugüne kadar bazı talipliler oldu ancak Erbilgin Ailesi, teklif edilen paraları düşük bularak yalıyı satmadı. Son olarak 85 milyon dolarlık bir teklif yapıldı ancak bu teklif de kabul görmedi. Yalıyı satın almak isteyen Katar Başkonsolosluğu, Erbilgin Ailesi’nin yalının satışı konusunda yetkilendirdiği emlak danışmanı Fuat Yeşilkaya ile temas kurdu.

Geçtiğimiz Pazartesi günü, Katar Başkonsolosluğu’ndan bir heyet, Yeniköy’e geldi. Yeşiltaş, heyete yalıyı gezdirdi. Tarihi yalının özelliklerini anlattı. Başkonsolosluk yetkilileri de notlar aldı. Fuat Yeşiltaş, “Geçtiğimiz pazartesi günü Katar Başkonsolosluğu’ndan bir heyet geldi. Yalıyı çok beğendiler. Pazarlık aşaması devam ediyor. Önümüzdeki günlerde netleşecek” dedi. Fuat Yeşiltaş, Müfit Erbilgin’in Ankara’da yaşadığını, İstanbul’a geldiği zaman yalıda kaldığını söyledi. Yeniköy Hilpark Suites Sitesi No: 2’deki Katar Başkonsolosluğu’nun, satışın gerçekleşmesi halinde hizmet binasını yalıya taşıyacakları belirtildi.

64 odası var

Ahşap karkas yalının deniz cephesinin iki yanında ikinci katlardan dışarı taşan çıkıntılı cumbalar bulunuyor. Yalının duvarlarında, yapıldığı dönemden günümüze ulaşan Rokoko üslubu işlemeler var. Misafirhanesi ile birlikte toplam 64 odası olan yalının alanı 3.633 metrekare. Ayrıca bir yüzme havuzu ve bir Türk hamamı da bulunuyor. Denize 60 metre rıhtımı olan yalı, Kıbrıslı Yalısı’ndan sonra Boğaziçi’nin en uzun rıhtıma sahip yalısı.

1880’de yapıldı

1880’lerde yaptırılan Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı’nın ilk sahibi dönemin ünlü sarraflarından Varki Vartaks’tı. Vartaks ölünce 1887’de yalıyı Teşkilat- ı Umumiye Nazırı Ahmet Münir Paşa aldı. 1911’de 2. Abdülhamit tarafından oğlu Şehzade Burhanettin’e satın alındı. Şehzade’nin boşandığı eşi Aliye Hanım, daha sonra 10 yıl daha yalıda oturdu. Osmanlılar göçünce 1923’te Mısırlı Ahmet İhsan Bey’e geçen yalı, ‘Mısırlılar Yalısı’ olarak da bilinir. 1946’da Ahmet İhsan Bey’in çocuklarına miras kalan yalıyı 1985’te Erbilginler satın aldı.