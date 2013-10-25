Katarlı ortak ATV hisselerini devrediyor

ATV'nin yüzde 25 hissesinin sahibi Katarlı Lusail, paylarının Çalık Holding'e devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu.

Çalık Holding'in çoğunluk hissesine sahip olduğu Turkuvaz Aktif Televizyon'un (ATV) yüzde 25'ine sahip olan Katar merkezli Lusail International Media Company, paylarının Çalık Holding'e devri için Rekabet Kurumu'na (RK) başvurdu. Rekabet Kurumu'nun internet sitesindeki bilgiye göre, Turkuvaz Aktif'in sermayesinin yüzde 25'inin tüm hak ve vecibeleri ile birlikte Lusail tarafından Çalık Holding'e devrinin yanı sıra Turkuvaz Radyo'nun da yüzde 25'inin tüm hak ve vecibeleri ile birlikte devri yer alıyor.

Serhat Albayrak da devrediyor

Turkuvaz Aktif ve Turkuvaz Radyo'nun yüzde 1'inin tüm hak ve vecibeleri ile birlikte Serhat Albayrak tarafından Ahmet Çalık'a devri de aynı başvuruda yer aldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Aralık 2007'de satışa çıkardığı Sabah-ATV'yi 1,1 milyar dolara Çalık Grubu'nun Turkuvaz şirketi alırken, devir Nisan 2008'de gerçekleşmişti.

Çalık 750 milyon dolar kredi almıştı

Çalık Holding, Sabah-ATV satın alınmasının finansmanı için Nisan 2008'de 750 milyon dolarlık kredi alırken, yüzde 25 hisse için de Katar Yatırım İdaresi'nin (QIA) iştiraki Lusail International Media Company ile ortak olmuştu. Çalık Holding ATV televizyonu ve Sabah gazetesinin satışı için yatırım bankası Goldman Sachs'ı yetkilendirmiş, ancak satış süreci sonuçlanmamıştı.