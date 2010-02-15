Katarlı Hassad, Bahçıvan’ı yanına aldı, GAP’a geliyor

T24 - Bahçıvan Gıda, Katar Emirliği’nin tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketi Hassad ile Türkiye’de GAP’ın da aralarında bulunduğu çeşitli yerlerde yatırım yapmak için 500 milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzaladı



Körfez Bölgesi’nin önemli devletlerinden Katar Emirliği, Türkiye’de ‘hasada’ hazırlanıyor. Coğrafi şartların elverişsizliği nedeniyle yiyeceklerinin yüzde 90’ını ithal eden Katar, gıda konusunda geleceğini garanti altına almak için yaptığı tarım yatırımlarının arasına Türkiye’yi de ekledi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti sırasında, emirliğe ait tarımsal yatırım şirketi Hassad Food ile Türkiye’nin önde gelen süt ürünleri üreticisi Bahçıvan Gıda arasında 500 milyon doları bulan bir tarımsal işbirliği anlaşması imzalandı.



Avustralya’dan Sudan’a, Filipinler’den Arjantin’e kadar geniş bir bölgeyi yatırım için radarına alan Katar, Türkiye’de de büyük yatırımlara hazırlanıyor. Dün Katarlı Hassad Food Başkanı Nasır Muhammed el Hajri ve Bahçıvan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan arasında 500 milyon dolarlık bir tarımsal işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma et, süt ve gıda üretimi alanlarında Türkiye’nin değişik yörelerinde entegre tesislerin kurulmasını öngörüyor. Bu yıl başlaması planlanan çalışmalar kapsamında üçüncü ülkelere de ihracat yapılacak.





Tarımla sanayi birleşecek



Başta GAP olmak üzere Türkiye’deki çeşitli bölgelerde ortak te-sislerin kurulacağını belirten Erdal Bahçıvan, yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma çok önemli. Katar tarafıyla bir ön iyi niyet protokolü imzalamış olduk. Tarımla sanayiyi entegre eden bir proje olacak. İçinde hem hayvancılık hem de tarımsal üretim bulunacak. Şu anda bir iş modeli oluşturuluyor. Bir - iki ay içinde kesin çerçeve belirlenecek. Anlaşma tarım, ziraat ve hayvancılığı kapsıyor. Hedefinde tüm Türkiye var. GAP da projenin önemli bir parçası” dedi. Başbakan Erdoğan, tarım ve gıda sektöründe imzalanan 500 milyon dolarlık anlaşmanın önemine dikkat çekerek, “Bu anlaşmalar inanıyorum ki iki ülke arasında gıda sektöründe çok farklı bir sıçramaya vesile olacak. Bunu adeta görür gibiyim. Hayırlı olmasını diliyorum. Ticaret potansiyelimize yakışan bir ilk adım oldu” diye konuştu.



Devlet Bakanı Zafer Çağlayan da anlaşmanın Türk gıda sektörüne yatırım yapacak diğer Ortadoğu ülkeleri için örnek olduğunu söyledi.





Türkiye’de buğday üretip hayvancılık yapmayı planlıyor



Katar Yatırım Ajansı’na bağlı olan Hassad Food’un yaklaşık 1 milyar dolar bütçesi var. Şirketin stratejisi, yatırım yapılacak ülkede toprak almak yerine yerel bir firmayla anlaşmak. Hassad Food, yerli ortaklarla şirket kuruyor ya da onları alıyor. Edinilen bilgilere göre, ‘Hassad Turkey’ adıyla planlanan şirketle Türkiye’de Katar için buğday ve arpa üretilecek, hayvancılık yapılacak.





GAP’a önce İsrailliler ilgi göstermişti



Katarlıların yatırım planları arasına GAP’ı alması, uzun yıllardır İsrail’in yatırım için ilgi duyduğu bölgeye Arapların da ciddi bir çıkarma yapması sonucunu doğurdu. Bölgedeki 1.8 milyon hektarlık sulama hedefinin 2013’te 1 milyon hektarlık kısmının tamamlanması planlanıyor. GAP’a olan tarım yatırımı ilgisinin giderek artması bekleniyor.





Katarlı şirketin profili



Avustralya’da koyun Nil kıyısında pirinç



Dünyanın hemen her yerini mercek altına alan Katarlılar kısa süre önce de Sudan’la anlaştı. Nil nehri kıyısında 20 bin hektar toprakta buğday, pirinç ve darı yetiştirmek için 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı. Katarlılar görüşmeleri süren Hassad Argentina firmasıyla da Arjantin’de geniş topraklarda tarım yapacak. Firma, Avustralya’da 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu Hassad Australia firması vasıtasıyla bu yıl 70 bin koyun yetiştirecek. Ayrıca bu ülkede buğday üretimi de yapılacak.



Firma Umman’daki bir tavuk çiftliğiyle de 68 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Katar’ın nüfusu 1.4 milyon olduğu için üretimlerin önemli bir bölümünün de Körfez ülkeleri başta olmak üzere ihracatı planlanıyor.





Türk şirketinin profili





54 yıl önce kuruldu ‘Peynir Kralı’ oldu



Bahçıvan Gıda, Türkiye’de süt sanayii duayenlerinden Mecit Bahçıvan tarafından 1956’da kuruldu. Azeri bir ailenin çocuğu olarak Erivan’da doğan Bahçıvan, 1938’de İran üzerinden 4 eşekle Türkiye’ye geldi ve ailesiyle Muş’ta iskân edildi. Önce doğunun ünlü tüccarı, 1950’lerde ise Türkiye’deki kaşar peyniri ticaretinin yarısını yapar hale geldiği için ‘Peynir Kralı’ olarak anıldı. Giderek büyüyen Bahçıvan’ın günlük 350 ton süt işleyen Lüleburgaz fabrikası 1992’de tamamlandı. Gülüm Süt’ü alarak süt sektörüne de giren Bahçıvan, Türkiye peynir pazarında yaklaşık yüzde 15-20 paya sahip.





