Katarlı diplomatın esprisi korkuttu

T24 - ABD'de Washington-Denver seferini yapan United Airlines'a ait bir uçakta, bir yolcunun "ayakkabılarını ateşe vermeye çalıştığı" iddiası paniğe yol açtı.



Amerikan medyasında yer alan haberlerde, önce Katarlı bir yolcunun Washington Reagan Ulusal Havaalanı'ndan havalanan 663 sefer sayılı uçakta, "ayakkabılarını ateşe vermeye çalıştığı", ancak uçaktaki güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Olayın nasıl geliştiğine dair ayrıntılara yer veren NBC televizyonunun haberinde ise uçağın Denver'a inişine 1,5 saat kala, uçaktaki güvenlik görevlisinin duman kokusu aldığı ve o sırada tuvaletten çıkan bir kişinin ayakkabılarını ateşe vermeye çalıştığını iddia ettiği belirtildi.



CNN de sefer sırasında yolcunun tuvalette neden uzun kaldığı sorulduğunda, "ayakkabısını ateşe vermekle alakalı" sözler söylediğini kaydetti.



Ancak daha sonraki haberlerde, yolcunun "tuvalette sigara içmiş veya mürettebata karşı talihsiz bir ifade kullanmış olabileceğine" yönelik bir yetkilinin ifadesine yer verildi.



ABC televizyonu, yolcunun, Muhammed El Mudadi adlı, Katar'ın Washington Büyükelçiliğinde görevli bir diplomat olduğunu bildirdi. Boeing 757 tipi, 157 yolcusu ve 6 kişilik mürettebat bulunan uçaktaki olayın güvenlik birimlerinde "üst düzey alarma" neden olduğu, uçağa havadayken iki F-16 jetinin eşlik ettiği bildirildi.



Uçağın Denver'a güvenli şekilde inişinin ardından da çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi. Yolcunun gözaltına alındığı ifade edilirken, Ulaştırma Güvenliği İdaresi Sözcüsü Kristin Lee, yolcunun Denver'da görevlilerce sorguya çekildiğini kaydetti.



Yetkililer, olayın ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmadığı yönünde izlenimlerin bulunduğunu söyledi. Güvenlik görevlilerinin, yolcunun üzerinde hiçbir patlayıcı madde bulunmadığını ve davranışının uçaktaki kimseye zarar verme amacı taşımadığına inandıklarını söylediği bildirildi.







