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Dünya

Katar'ın 'istekler listesi'ne verdiği yanıtlar ciddi bulunmadı

Katar'a 13 maddelik bir istek listesi sunulmuştu

05 Temmuz 2017 22:18

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır Dışişleri Bakanları Katar krizini görüşmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldiler.

Başta Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri Katar’ı terörizme destek vermekle suçlayıp diplomatik ilişiklerini kesmişlerdi.

Katar’a fiili ambargo uygulayan Körfez ülkeleri Katar’a, başta El-Cezire televizyon kanalı ve Türkiye’nin Katar’daki askeri üssünün kapatılmasını da içeren 13 maddelik bir istekler listesi sunmuşlardı.

Katar ise, istekler listesine önceki gün içeriği belli olmayan bir cevap vermişti.

Dört ülke dışişleri bakanlarının, toplantının ardından bir basın toplantısı düzenlemesi beklenirken, toplantı öncesinde ise, dört ülkenin istihbarat örgütleri başkanları, Katar'a yönelik yaptırımlar konusunda verilecek karar ile ilgili Kahire'de bir toplantı gerçekleştirdiler.

Toplantı sonucunda ,Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ın "istekler listesi"ne verdiği yanıtları ciddi bulmadığı açıklandı. (DHA)

 

 

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