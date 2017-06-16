Katar'ın Ankara Büyükelçisi: Türkiye tüm piyasasını bize açtı, minnettarız

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi, aralarında Körfez ülkelerin de bulunduğu dokuz Müslüman ülkenin "IŞİD ve El Kaide'yi güçlendirmekle" suçlayarak ülkesi ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından başlayan krizi ve Türkiye’nin bu süreçte verdiği desteği değerlendirdi. Büyükelçi, Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ve süreçte takındığı tavrın çok önemli ve olumlu olduğunu söyleyerek "Gerçek dostumuzu gördük" dedi. Katar'a karşı alınan "abluka kararının ayıp" olduğunu söyleyen büyükelçi, "Katar istediğini başka piyasadan alır getirir. Ama mesele bu değil; abluka ile iki taraftaki sosyal ilişkiyi kırdılar. Türk yetkililer bize ‘Tüm piyasamız size açıktır. Ne isterseniz vermeye hazırız’ dediler. Bundan minnettarlık duyuyoruz" diye konuştu.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Yemen’in 5 Haziran’da ülkeleriyle ekonomik ve diplomatik tüm ilişkileri kesmelerinin ardından yaşanan krizi Hürriyet gazetesinden Serkan Demirtaş'a değerlendirdi. Katar’la komşu ülkeler arasında diyalog kanallarının açık olmasına karşın bir sabah uyandıklarında alınan kararla karşılaştıklarını, ortaya konulan gerekçelerin bir zemini olmadığını söyleyerek “Böyle bir mübarek ayda, Müslüman ülkeden böyle bir harekette bulunmalarını hiç beklemiyorduk” dedi. El-Şafi, Suudi Arabistan Kralı Selman’ın sadece iki ay önce Katar’ı ziyaret ettiğini ama bugün tartışılan konularla ilgili hiçbir söylemediğini aktarırken, bunalımın başlamasında bu yana 10 gün geçmesine karşı hala ne tür şartlar öne sürüldüğünü öğrenemediklerini söyledi. Büyükelçi, sürekli ‘Biz Körfez İşbirliği Konseyi içinde çözüm aramaya çalışıyoruz’ diyorlar ama elde ne var konuşalım,” diyerek ülkesinin masaya oturma konusuna uzak olmadığını kaydetti. Türkiye’nin bu süreçte Katar’a verdiği destek konusunda da görüşlerini ileten Büyükelçi, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ve süreçte takındığı tavrın çok önemli ve olumlu olduğunu söyleyerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutumu onurlu bir tutumdur. Gerçek dostumuzu gördük. Böyle bir desteği bize ancak Türkiye gibi büyük bir medeniyeti olan, kültürü ve tarihi olan bir ülke verebilirdi. Türkiye’nin yanımızda durması bizim için çok büyük bir onurdur” dedi.

Ortak komisyon kuruldu

Katar’ın süt ve süt ürünleri gibi acil ve günlük gereksinimlerinin karşılanması için Türkiye ve Katar ekonomi bakanlıkları arasında bir komisyon kurulduğu bilgisini veren Büyükelçi, Katar’ın önde gelen şirketlerinin bu komisyon aracılığıyla Türk ürün ve üreticilerine ulaşabildiğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye bu konuda çok yardımcı oldu. Bizim şirketlerimiz geldi. Ağırlıklı olarak süt ve süt ürünleri satın aldılar. Çünkü bu ürünler daha önce Suudi Arabistan’dan geliyordu. Abluka kararı ayıptır. Katar küçük ülke değil, istediğini başka piyasadan alır getirir. Ama mesele bu değil; abluka ile iki taraftaki sosyal ilişkiyi kırdılar. Türk yetkililer bize ‘Tüm piyasamız size açıktır. Ne isterseniz vermeye hazırız’ dediler. Bizim şirketlerimiz de istedikleri ürünleri satın alabildiler. Bundan minnettarlık duyuyoruz.”

Türk üssü bölgenin güvenliği için

Son gelişmeleri Hürriyet’e değerlendiren diplomatik kaynaklar ise Türkiye’nin Katar’la askeri üs anlaşmasını yaşama geçiren Meclis onayının, Körfez bölgesinde oluşturulmak istenen denklemi bozduğunu ve Katar’ın yalnız olmadığı mesajının tüm taraflara verildiğini bildirdiler. Katar’daki Türk üssünün bölgenin güvenliğine dönük olduğunun tüm taraflara iletildiğini anlatan kaynaklar, bölgedeki gerginliğin daha uzun süre sürebileceğini de kaydettiler.