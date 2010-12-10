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Spor

KATAR'DAN ZİDANE 11 MİLYON EURO PARİS (A.A)

10 Aralık 2010 16:20

-KATAR'DAN ZİDANE 11 MİLYON EURO  PARİS (A.A) - 10.12.2010 - Fransa'da yayınlanan Le Figaro gazetesi, ünlü futbolcu Zidane'ın, 2022 yılındaki Dünya Kupası'na evsahipliği yapacak Katar'ın tanıtımı için 11 milyon euro aldığını yazdı. Katar, geçen hafta İsviçre'nin Zürih kentindeki FİFA merkezinde düzenlenen oylamada, büyük bir sürpriz yaparak favori ABD'yi geride bırakmıştı. Zidane, Katar'ın tanıtımı için düzenlediği toplantılarda, ''Dünya Kupası'nın daha önce Ortadoğu'da düzenlenmediğini'' belirterek, ''bu bölgedeki çocuklara futbolu sevdirmek için evsahipliğinin mutlaka Katar'a verilmesi gerektiği'' tezini savunmuştu.

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