-KATAR'DAN TÜRK MÜTEAHHİTLERİNE ÖNCELİK DOHA (A.A) - 13.03.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Başbakanı Şeyh Hamid Bin Cessim Bin Cabir El Tani'nin, bu ülkede kaliteli iş yapan ve zamanında teslim eden Türk müteahhitlerine bundan sonra öncelik vereceklerini söylediğini bildirdi. Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantıları için Katar'ın Başkenti Doha'ya gelen Maliye Bakanı Şimşek, temaslarına başladı. Şimşek, bugün ilk olarak Katar Maliye Bakanı Yusuf Hüseyin Kemal'i ziyaret etti. İki Bakan ziyaret sırasında dünyadaki gelişmeler ile Türk ekonomisinin durumu ve Türk müteahhitlik firmalarının faaliyetleri konusunu ele aldı. Bakan Şimşek, daha sonra Katar Başbakanı El Tani tarafından kabul edildi. Türk işadamlarının da hazır bulunduğu görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı, Katar Başbakanı ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını söyledi. Kendisine Katar'ın önümüzdeki 10 yıllık dönemde yaklaşık 160 milyar dolarlık alt yapı yatırımında bulunacağının ifade edildiğini kaydeden Şimşek, Türk müteahhitlerinin bu yatırım projelerinde daha fazla görev almasını istediklerini belirtti. Türk müteahhitlik firmalarının Katar'da bugüne kadar 8 milyar dolarlık iş aldıklarını, bunların da 5 milyar dolarlık bölümünün halen devam ettiğini anlatan Maliye Bakanı, şöyle devam etti: ''Müteahhitlerimiz, bu ülkede çeşitli yol projelerini üstlendi. Havaalanı yapımı ile petrol ve gaz tesisi yapım işlerini üstlendi. Türkiye olarak yeni dönemde Türk müteahhitlerinin Katar'da çok daha fazla proje üstlenmelerini istiyoruz. Bugün Katar Başbakanı ile görüşmemizde de bu konu gündeme geldi. Sayın Başbakan, yeni dönemde işini kaliteli yapan ve zamanında teslim eden Türk müteahhitlerine öncelik vereceklerini söyledi.'' Bu arada görüşmede diğer konular da gündeme geldi. Katar Başbakanı, Maliye Bakanı Şimşek'e Katar Havayollarının İstanbul seferlerinin 7'den 10'a çıkarılmasını istediklerini söyledi.