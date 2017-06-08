Katar'dan 'Türk askeri' açıklaması: Tüm bölgenin güvenliği için geliyor

Körfez ülkeleriyle yaşanan diplomatik kriz hakkında Katar'dan bir kez daha diyalog çağrısı geldi. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdülrahman el Sani, “Hâlâ tercih ettiğimiz seçenek diplomasi” dedi. El Sani, “Bu kriz hiçbir zaman askeri yolla çözülmeyecek” ifadelerini kullandı.

El Sani, gıda konusunda endişe taşımadıklarını ve sonsuza kadar böyle yaşayabileceklerini söyledi. Katarlı bakan İran’ın kendilerine gıda yardımı önerisinde bulunduğunu ve üç limanın Katar’a tahsis edileceğini söyledi.

Abluka kararı alan ülkelerin henüz kendilerinden açık bir talepte bulunmadığını savunan Katarlı bakan, ‘bu tarz bir hamaseti düşman bir ülkeden bile görmedikleri’ yorumu yaptı.

Katarlı bakan, ülkedeki Amerikan üssünün fonksiyonunda bir değişikliğe gerek görmediklerini ekledi.

El Sani, Türk askerleriyle ilgili de önemli bir açıklamada bulundu. Bakan, 'Türk askeri Katar'a tüm bölgenin güvenliği için geliyor' dedi.

Kendileriyle ilişkileri kesen ülkelerin Katar'a talepler listesi sunmadığını söyleyen es-Sani, "Bu sorun asla askeri yollarla çözülemez" dedi.

"Bağımsız" dış politikalarının değişmeyeceğinin altını çizen es-Sani, "Teslim olmaya hazır değiliz. Asla da hazır olmayacağız" diye konuştu.