Katar'dan Suudi Arabistan'a tepki: Boykot değil doğrudan abluka

Çoğunluğunu Körfez ülkelerinin oluşturduğu 7 ülkenin Katar ile ilişkilerini kesmesi ile başlayan krizde, Suudi Arabistan’dan gelen ‘Abluka değil boykot’ açıklaması Katar’dan tepkiyle karşılandı. Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, “Kardeş Körfez ülkelerinin Katar’ın tek sınır kapısını kapatması, aynı şekilde hava ve deniz yolunu kapatması boykot olarak tanımlanamaz, bu doğrudan ablukadır” dedi.

Katar resmi haber ajansı QNA’nın haberine göre Rumeyhi, Katar ile bazı Arap ve Afrika ülkeleri arasındaki krizi değerlendiren Rumeyhi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr’in, Katar’a yönelik adımlarının abluka olarak değerlendirelemeyeceği beyanına yanıt verdi.

“Ailelerin bölünmesi boykot mudur?”

Rumeyhi, “Ailelerin bölünmesi, vatandaşlarını Katar’ı terk etmeye zorlama, ülkeler arasındaki seyahatin engellenmesi kuşatma değil boykot mudur?” sorusuyla tamamlandı.

Rumeyhi, Körfez’deki krizde Katar’a yönelik atılan adımların ‘kardeşlik bağlarına, İslami ve insani prensiplere ve değerlere, uluslarası kanunlara ve uluslararası insan hakları maddelerine aykırı olduğunu’ belirtti.

Rumeyhi, Katar’ın teröre finansman sağladığı hatta bununla yeterince mücadele etmediği suçlamalarını ise reddetti.

“Katar, suçlamada bulunmayacak”

Dışişleri Bakanı Rumeyhi, “Katar söz konusu ülkelerle kardeşçe ilişkilerini göz önünde bulundurarak, kendisini itham eden ülkelerin bazı vatandaşlarının ve kurumlarının Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası terör listelerinde yer almasına rağmen bu ülkelere suçlamalarda bulunmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Sky News Arabiya’ya verdiği röportajda Doha’ya yönelik ‘egemenlik hakları çerçevesinde uyguladıkları boykotun bir abluka olmadığını’, ihtiyaç duyulması halinde Katar’a gıda ve ilaç yardımı yapmaya hazır olduklarını söylemişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran’da Katar’la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar’a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar’ın tek kara sınırını da kapatmıştı.