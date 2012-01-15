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Dünya

Katar'dan Suriye'ye müdahale çağrısı

Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Tani, Arap ülkelerinin 'Suriye'de hükümetin sivilleri öldürmesini engellemek üzere' bu ülkeye asker göndermesi gerektiğini söyledi.

15 Ocak 2012 02:00

T24 - Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Tani, Arap ülkelerinin 'Suriye'de hükümetin sivilleri öldürmesini engellemek üzere' bu ülkeye asker göndermesi gerektiğini söyledi.


Amerikan CBS televizyonuna konuşan Tani, Suriye'ya askeri müdahale çağrısı yapan ilk Arap lider oldu.


Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesine yol açan askeri müdahaleye dahil olan ilk ülke de Katar olmuştu.


Birleşmiş Milletler Mart ayından bu yana süren ayaklanmada toplam 5000 kişinin öldüğünü söylüyor.


Suriye yönetimi ise silahlı güçlerle mücadele ettiğini ve 2000'e yakın asker ve polisin çatışmalarda vurulduğunu belirtiyor.


CBS televizyonunda yayınlanacak ''60 Minutes'' programına bir röportaj veren El Tani, Arap devletlerinin Suriye'deki olaylara müdahale etmesini destekleyip desteklemediğinin sorulması üzerine, ''Ölümlerin durdurulması için Suriye'ye askeri birlikler gönderilmeli'' dedi.


Programın, CBS tarafından Pazar günü yayınlanacağı bildirildi.


Arap Birliği'nin Suriye'nin ülkede barışı sağlamak için ortaya konan plana uyup uymadığını tespit etmek için165 gözlemcisi bulunuyor.


Ancak Arap Birliği heyetinin ülkeye gittiği Mart ayından bu yana 400'den fazla sivil öldüğü iddia ediliyor.


Suriye, yabancı basının ülkeye girişine ciddi sınırlamalar getirdiği için bu haberlerin doğruluğunu teyit etmek mümkün değil.

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