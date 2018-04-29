Katar'dan müzakere talebini reddeden Suudi Arabistan'a kınama

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani; hava, deniz ve kara ulaşımını yeniden açmaya yönelik müzakere taleplerini reddeden Suudi Arabistan'ı kınadı. Es-Sani, Riyad'ın pozisyonunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin takındıkları tavrın uluslararası ilişkilerin prensiplerine aykırı olduğunu belirtti.

Es-Sani, "Katar, çözüme ulaşmak ve krizi aşmak istemeleri halinde, bu ülkelerle yapıcı bir diyalog içine girmeye kararlı" dedi.

Katarlı bakan dün Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmüştü.

Görüşmede 4 Arap ülkesiyle Katar arasına ay başında patlak veren diplomatik kriz ele alındı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn "terörizmi desteklediği" suçlamasıyla Katar'a ekonomik ve diplomatik ambargo uyguluyor.

4 ülke geçen hafta, Katar'a 13 maddelik bir talepler listesi iletmiş, suçlamaları kabul etmeyen Katar tüm talepleri reddetmişti.

Katar, talepleri "mantıklı ve adım atılabilir" bulmuyor, yöneltilen suçlamaşların da tartışılması gerektiğini vurguluyor.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, es-Sani'nin ardından, krizde arabulucu rolünü üstlenen Kuveyt'in Devlet Bakanı Şeyh Muhammed Abdullah el Sabah ile de görüşmüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr ise dün Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, listedeki maddelerin "müzakere edilemez" olduğunu söylemişti.

Geçen Cuma günü Katar'a iletilen 13 maddelik listedeki taleplerden biri ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması.

Katar'ın İran'la bağlarını zayıflatması, isyancı Husilere mali desteğin kesilmesi ve medya kuruluşu Al Jazeera'nın kapatılması da talepler arasında yer alıyor.

Dört ülke, bu şartların 10 gün içinde yerine getirilmesini istedi.