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Dünya

KATAR'DAN LİBYALI MUHALİFLERE CEPHANE İDDİASI MİSRATA (A.A)

06 Ağustos 2011 23:41

-KATAR'DAN LİBYALI MUHALİFLERE CEPHANE İDDİASI MİSRATA (A.A) - 06.08.2011 - Katar'dan gelen bir uçağın, Libyalı muhaliflerin kullanması için Misrata kentine cephane getirdiği iddia edildi.   Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Katar uçağının, Misrata'da kısa süreli duraklamasında cephanelik dolu 6 kamyoneti indirdiğini söyledi.  Bir diğer kaynak da, Reuters ajansına, gövdesinde "Katar" yazan uçağın, kalkışından hemen sonra çekilmiş bir fotoğrafını gösterdi.   Misrata havaalanındaki yetkililer, alana Katar uçağının indiği bilgisini doğrularken, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermediler.

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