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Dünya

Katar'dan 'kriz' açıklaması: Oturup konuşmak istiyoruz

Katar Dışişleri Bakanı, krizin çözümlenmesi için arabuluculuğa açık olduklarını söyledi

06 Haziran 2017 23:33

Katar Dışişleri Bakanı Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, çevre ülkeler tarafından yaptırım uygulanması krizinin çözümü için Katar'ın aracılığa açık olduğunu söyledi.

CNN International'a röportaj veren Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani, "Oturup konuşmak istiyoruz," dedi.

Al Thani, "ilerlemeci ve modern ülkesinin, diplomasiye ve Orta Doğu'da barışı güçlendirmeye inandığını" kaydederek, "Biz burada süper güç değiliz. Meseleleri çatışmayla çözmeye de inanmıyoruz," ifadelerini kullandı.

 

"Suçlama, çelişkilerle dolu"

 

Katar'ın terör finansmanına karşı mücadele ettiğini ve dünyayı potansiyel teröristlerden koruduğunu tekrar tekrar vurgulayan Al Thani, Suudi Arabistan yönetimden kendilerine yöneltilen "terörü ve bölgedeki ayrılıkçı grupları destekleme" suçlamasının çelişkilerle dolu olduğunu söyledi.

Al Thani, "Bu ifadeler çelişkilerle dolu, çünkü hem İran'ı, hem Suriye'deki aşırıcı grupları, hem Suudi Arabistan'da ve Yemen'de Müslüman Kardeşleri, hem de diğer yandan Husileri desteklediğimizi söylüyor. Savaş alanında, bunlar birbirine düşmanlar," diye konuştu.

"Suudi muhalefetine ve Katif'te mezhepçi hareketlere destek olduğumuz iddiası ise tamamen yanlış bilgi" diyen Al Thani, "Katar ve Suudiler arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliği, aslında Suudilerin ulusal güvenliğine hizmet etmekte," şeklinde konuştu.

 

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