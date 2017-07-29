Katar'dan Körfez Krizi için teşekkür: Dev Erdoğan posteri

Katar'ın başkenti Doha'daki bir alışveriş merkezine Körfez krizindeki gösterdiği çabadan ötürü teşekkür etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dev posteri asıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre "Katar Mall" isimli alış veriş merkezine asılan dev Erdoğan posterine Katarlılar, "minnet ve şükranlarını" ifade eden yazılar yazarak, imzalarını attı.

"Türkiye'ye müteşekkiriz"

Posteri imzalayanlardan Katar Ekonomi Bakanı El Sani, yaptığı açıklamada, "Bu poster, Katarlıların Türkiye'nin şerefli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sembolik bir takdiridir. Bu posterle ona ve Türk halkına teşekkürlerimizi gösteriyoruz" dedi.

Meryem adlı başka bir Katarlı ise, "Ülkemizin yanında duran ilk kişi Erdoğan'dır. Türkiye ve Katar birbirine büyük bir kardeşlik bağıyla bağlıdır. Erdoğan'ı seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.