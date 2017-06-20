Katar'dan El Arabiya ve SkyNews hamlesi

Londra merkezli Carter-Ruck Hukuk Bürosu, El Arabiya ve SkyNews Arapça kanalları hakkında İngiltere OFCOM otoritesine şikayette bulundu. Katar Dışişleri Bakanı da ablukanın kalkmasıyla diyalog görüşmelerinin başlayabileceğini söyledi.

Katar haber ajansı QNA'da yayınlanan habere göre, Londra merkezli Carter-Ruck Hukuk Bürosu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani hakkında asılsız haberler yaptıkları gerekçesiyle El Arabiya ve SkyNews Arapça kanalları hakkında İngiltere hükümetinin yayın, telekomünikasyon ve rekabet otoritesi OFCOM'a şikayette bulundu.

Haberde, QNA'ya yönelik gerçekleştirilen siber saldırı sonrası yayınlanan ve daha sonra birçok resmi kurum tarafından gerçek dışı olduğu belgelendirilen Katar Emiri Al Sani'ye isnat edilen mesnetsiz açıklamaların El Arabia ve SkyNews Arapça kanalları tarafından OFCOM etik kuralları olan 'tarafsızlık, doğru haber' ilkeleri hiçe sayılarak tüm dünyaya servis edildiği belirtildi.

Görevlendirme Katar'dan

El Arabiya ve SkyNews Arapça kanallarının, İngiliz SKY TV firmasına bağlı oldukları ve bu nedenle OFCOM kuralları çerçevesinde 'tarafsız ve doğru haber' yapmak ile yükümlü oldukları, Katar Emiri Al Sani hakkındaki yayınları ile bu kuralları açık bir şekilde ihlal ettikleri ifade edilen haberde, gerçekleştirilen ihlalleri OFCOM'a şikayet etmesi ve yasal süreci sürdürmesi için Katar tarafından Carter-Ruck Hukuk Bürosuna resmi vekalet verildiği kaydedildi.

Katar Haber Ajansı'nın yayınladığı haberleri abonelerine FTP sistemi üzerinden gönderdiği ve iddia edilen haberlerin FTP sistemi ile gönderilmediği vurgulanan haberde, Başbakanlık İletişim Dairesi ve Katar Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklama yaparak söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını duyurması, Başbakanlık İletişim Dairesi yetkililerinin canlı yayınlara katılarak açıklamaların siber saldırı sonucu yapıldığını ve gerçeği yansıtmadığını defalarca açıklamalarına rağmen El Arabiya ve SkyNews Arabia kanallarının siber saldırı sonucu yayınlanan gerçek dışı açıklamaları yayınlamaya devam ettiği ve yetkililerin canlı yayın taleplerine olumsuz yanıt verdiği vurgulandı.

Ayrıca uluslararası haber değişim anlaşmalarında esas alınması gereken sistemin FTP sistemi olduğu, internet sitesi veya diğer kanalların kaynak olarak kullanılmadığı ifade edildi.

Katar Dışişleri: Önce abluka kalksın

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, Katar ile ilişkilerini kesen Arap ülkeleriyle ancak ablukanın

kalkmasıyla diyalog görüşmelerinin başlayabileceğini söyledi.



Al Sani, başkent Doha'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar, abluka altındayken herhangi bir diyalog görüşmesi olmayacak. Görüşmelere başlanması için ilişkileri kesen ülkelerin uyguladığı ablukayı kaldırmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı. Şu ana kadar bu yönde bir adımın atılmadığını söyleyen Al Sani, El Cezire kanalının geleceği gibi konuların ülkenin iç işleri olduğunu, bu tür konuların ise muhtemel bir diyalog görüşmesinde pazarlık konusu yapılamayacağını kaydetti.

Al Sani, olası diyalog görüşmelerine ilişkin ise şu ana kadar ülkesine bu yönde bir talep gelmediğine işaret etti.

Neler yaşandı?

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar'ı diplomatik ablukaya alarak, tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.Ülkelerinin hava sahasını da Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemiş, Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları gibi ülkeler de katılmıştı. Ürdün de Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

Katar ise "amacı devlete zarar vermek ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kalındığını" ifade etmişti.