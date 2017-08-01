Katar'dan Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet

Katar, kendisine ambargo uygulayan üç Arap ülkesini Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti. Katar'ın örgüte şikayet ettiği ülkeler teröre destek verdiği gerekçesiyle kendisine yönelik yaptırımları devreye koyan Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Doha Yönetimi'nin attığı adımla ilgili açıklama, Katar'ın Dünya Ticaret Örgütü temsilcisi Ali El Velid el Tani'den geldi. El Tani, "İstişare talebimiz, bu önlemlerin yasal olup olmadığına netlik kazandırmak ve taahütlerle uyumlu davranılmasını sağlama çabasıdır" dedi. Müzakere ve diyalog için daha önce çağrıda bulunduklarını belirten El Tani, "İlgili taraflarla konuşmak, önlemler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak" istediklerini belirtti.

El Tani, DTÖ'ye yapılan başvuruda yaptırım uygulayan bir diğer ülke olan Mısır'ın neden dahil edilmediği sorusuna "tüm seçenekler masada" yanıtını verdi. Katar'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne yaptığı şikayette yaptırım kararı alan ülkeler zorlayıcı girişimle ekonomik tecritte bulunmakla suçlanıyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik şikayet sekiz sayfa, Bahreyn'e yönelik şikayet ise altı sayfadan oluşuyor.

Katar ile çözüm için 60 gün süre

Katar'ın resmi şikayette bulunmasının ardından, Körfez ülkeleriyle yaşanan ticari anlaşmazlıkların çözümü için 60 günlük süre başladı. Çözüm bulunamazsa konunun Dünya Ticaret Örgütü içerisinde bir davaya dönüşebileceği ve misilleme tedbirlerin devreye girebileceği belirtiliyor.

Katar, kendisine yönelik yaptırımları, Birleşmiş Milletler'in havacılık organı olarak kabul edilen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün de gündemine taşıyacağını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkeleri, terörü desteklediği gerekçesiyle haziran ayında Katar'la diplomatik ilişkileri keserek, yaptırım uygulamaya başlamıştı. Dört Arap ülkesi yaptırımların kaldırılması için 22 Haziran'da 13 maddelik bir listeyi Doha Yönetimi'ne sundu.

Arap ülkelerin şartları arasında İran'la ilişkilere mesafe koyulması, Katar'daki Türk üssünün kapatılması, Doha merkezli El Cezire'nin faaliyetine son vermesi yer alıyordu. Ancak Katar "egemenliğinin ihlali" olarak nitelediği şartları kabul etmediğini duyurdu.

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