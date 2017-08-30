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Dünya

Katar'dan bu yıl sadece 70 kişi hacca gitti

Katarlıların kötü muameleye maruz kalma endişesiyle Mekke'ye gitmedikleri belirtildi

30 Ağustos 2017 14:37

Katar'dan bu yıl Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'ye sadece 70 kişi gitti. Geçen yıl 12 bin Katarlı hac ziyareti yapmıştı.

Suudi Arabistan da dahil bazı Arap ülkeleri ile diplomatik kriz yaşayan Katar’dan bu yıl hac ibadetini yerine getirmek için Mekke’ye gidenlerin sayısı 70’te kaldı. Times gazetesinin haberine göre Katarlılar, kötü muameleye maruz kalma endişesiyle bu yıl Suudi Arabistan’a gitmedi.

Suudi Arabistan, krizle birlikte Katarlılardan ülkeyi terk etmelerini istemiş, hac ziyaretini gerçekleştirmek isteyen Katarlılara da sınırlama getirilmeyeceğini açıklamıştı.

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