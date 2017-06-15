Katar'dan Beşiktaş'a teklif: Bize de stat yapın

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, Beşiktaş yönetimiyle temasa geçerek kendilerine stat yapmalarını istedi. Vodafone Park'ı referans alan Katarlılar, Beşiktaşlı yöneticilerle temasa geçip Vodafone Park'ı referans aldıklarını belirterek kendilerine de bir stat yapması talebinde bulundu.

Akşam'a konuşan Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berk Hacıgüzeller, teklifi şöyle anlattı: "Beşiktaş İnşaat A.Ş. adında kulübümüzün işlerini yapan bir şirketimiz var. Tüm tesislerimizdeki yenileme ve sıfır tesis yatırımı yapma konusunda çalışıyor. Ancak dışarıya iş yapmıyoruz. Sadece Beşiktaş'ın işlerini yapıyoruz"

"Danışmanlık olur; inşaat yapamayız"

"Katar, Dünya Kupası'yla alakalı, bir stadyumla ilgili teklif getirdi. Kulübe geldi teklif. Biz bu konuda ancak danışmanlık yapabileceğimizi söyledik. İnşaat işi yapamayacağımızı belirttik.

Onlar 'İnşaatı da üstlenin, proje yönetimini de siz yapın teklifiyle' geldiler. Fakat biz işimizin bu olmadığını nazik bir dille ifade ettik. Sadece danışmanlık yapabileceğimizi söyledik. Geçen sene kasım ayında yaptılar bu teklifi bize."