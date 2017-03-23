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Katar'dan ABD'ye 'yasak' uyarısı

Katar, ABD'ye seyahat edecek vatandaşlarını, uçuşlarda elektronik cihazlara yönelik kısıtlamaya uyulması konusunda uyardı

23 Mart 2017 22:56

Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecek vatandaşlarını, uçuşlarda elektronik cihazlara yönelik kısıtlamaya uyulması konusunda uyardı.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya açıklama yapan bir dışişleri bakanlığı yetkilisi, ABD'nin, diz üstü bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi ile kamera, DVD çalar ve elektronik oyunlar gibi elektronik eşyaların uçak kabininde taşınmasını yasakladığını hatırlatarak, cep telefonu ve yolculukta gerekli tıbbi cihazların ise müstesna olduğunu kaydetti.

Yetkili, kısıtlama getirilen elektronik eşyaların uçağın bagajına verilen bavul veya çantalara konulabileceğini belirterek, ABD'ye seyahat edecek tüm Katar vatandaşlarını, havalimanlarında yaptırımla karşılaşmamak için yasaklı elektronik eşyaları, bagaj çantalarına koyduklarından emin olmaları konusunda uyardı.

ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içine diz üstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

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