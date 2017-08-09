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Dünya

Katar'dan 80 ülkeye vize muafiyeti

Katar, 80 ülkenin vatandaşlarına vize serbestisi getirdi

09 Ağustos 2017 19:21

Katar, 80 ülkenin vatandaşlarına vize serbestisi getirdi.

Katar Turizm Otoritesi, Katar Hava Yolları ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri, başkent Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Turizm Otoritesi Turizm Geliştirme Sektörü Başkanı Hasan el-İbrahimi, Katar yönetiminin, 80 ülkeye vize muafiyeti getirerek turizm alanında tarihi bir değişim gerçekleştirdiğini söyledi.

Vizeden muaf olacak ülkelerin belirli kriterlere göre seçildiğini dile getiren İbrahimi, incelemelerin devam edeceğini ve listeye aşamalı şekilde yeni ülkelerin ekleneceğini aktardı.

Hamed Uluslararası Havalimanı Pasaport Kontrol Müdürü Albay Raşid el-Mezrui ise vize serbestisi verilen ülke vatandaşlarının, Katar'a girişleri sırasında herhangi bir ücret ödemeyeceğini belirtti.

Söz konusu 80 ülkenin vatandaşları, ülkeye girişleri sırasında bedavaya verilen 'çoklu giriş muafiyet belgesi'ni temin edecek.

Hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bağlı olarak belgesi 180 gün geçerli olan kişiler, Katar'da toplam 90 gün kalabilecek.

Belgesi 30 gün geçerli olanlar ise ülkede en fazla 30 gün vakit geçirebilecek. Fakat bu kişiler, belgenin 30 gün daha uzatılması için başvuruda bulunabilecek.

Yayınlanan listede 80 ülkeden 33'ünün 180 günlük belgeyi alabilecekler arasında yer aldığı görülürken, geri kalan 47 ülke ise 30 günlük belgeyi temin edebilecek.

Mezrui, söz konusu ülkelerin, yolcuların güvenlik ve ekonomik açıdan değerlendirilmesinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın Hamed Havalimanı'nın kuruluşundan bu yana edindiği tecrübeye göre seçildiğini vurguladı.

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