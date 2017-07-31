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Dünya

Katar'dan 4 Körfez ülkesine karşı yeni hamle

Katar, uygulanan ambargo nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurdu

31 Temmuz 2017 21:49

Katar, Dünya Ticaret Örgütü'ne, ülkeye uygulanan boykotun, ticaret, hizmet ve fikri mülkiyet haklarının çiğnenmesi olduğu gerekçesiyle şikayette bulundu.

Katar'ın resmi şikeyette bulunmasının ardından, Körfez ülkeleriyle yaşanan ticari anlaşmazlıkların çözümü için 60 günlük süre zarfı başlamış oldu. Katar'ın Dünya Ticaret Örgütü temsilcisi Ali El Velid el-Sani,  bu süre içinde konunun çözüme ulaşmaması halinde Katar da boykota karşılık verecekğini açıkladı.

Öte yandan El-Sani konunun Birleşmiş Milletler Uluslarası Sivil Havacılık Örgütü toplantısında da gündeme getirileceğinin altını çizdi. 

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