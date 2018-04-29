Katar'dan 4 Arap ülkesinin 'terör listesine' ret

Katar; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'nin yayımladığı "terör listesini" reddetti. Katar yetkilileri "terörle bu ülkelerden fazla mücadale ettiklerini" söylüyor.

Listede, Katar'da oldukları belirtilen Müslüman Kardeşler hareketinin ruhani lideri Yusuf el Karadavi'nin de aralarında bulunduğu 59 kişi ve 12 kurum yer almıştı.

Katar hükümetinin fonladığı iki yardım kuruluşu da listedeydi.

Katar hükümetinin yayımladığı açıklamada "Suudi Arabistan Krallığı, Bahreyn, Mısın ve BAE'nin yayımladığı 'terörün finansmanı izleme listesi' bir kez daha aslında hiçbir temeli olmayan iddiaları bir kez daha güçlendirmeye çalışıyor. Terörle mücadeledeki pozisyonumuz, bu ortak bildirinin bazı imzacılarından daha güçlüdür ve bu gerçek bildirinin yazarlarınca işlerine geldiği gibi görmezden gelinmiştir" dedi.

Açıklamada ayrıca "Katar'ın gençlere istihdam yoluyla umut vererek, aşırılıkçılıkla mücadele için yüzbinlerce Suriyeli mülteciyi eğiterek, toplumsal yardım programlarını fonlayarak terörün kökenleriyle mücadele ettiği" savunuldu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn ve Yemen dahil bazı ülkeler "terörizme destek verdikleri" gerekçesi ile Katar ile tüm ilişkilerini kesmişlerdi.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Katar krizinin diplomatik yollardan çözülmesi çağrısı yaptı.

Ülkeye yönelik kara ve hava ambargosunu kaldırılması gerektiğini belirten Alman Bakan "Körfez bölgesinde istikrara ihtiyacımız var. Asıl düşmana, IŞİD teröristlerine odaklanılmalı" dedi.

Öte yandan Mısır da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, Katar'ın Irak'ta av yaparken kaçırılan bazı kraliyet ailesi üyelerinin serbest kalması için bir milyar dolara yakın fidye ödediği iddialarının araştırılması talebinde bulundu.